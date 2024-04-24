Бомбосховище у Ризі. Фото: Vita Anstrate / Latvijas Televīzija

Під час толоки 27 квітня дума столиці Латвії Риги упорядкує підвали кількох муніципальних будівель і запрошує мешканців попрацювати у своїх підвалах, щоб пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

Про це повідомляє LSM.

Один із підвалів, який муніципалітет планує упорядкувати, знаходиться в середній школі. У спортивному комплексі школи відбудеться прес-конференція, в якій візьмуть участь мер Риги Вілніс Кірсіс та керівники департаментів міської думи.

Під час пресконференції можна буде завітати до підвалу будівлі, де представники самоврядування дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

У день толоки співробітники самоврядування також упорядкують підвал муніципальної будівлі поряд з основною школою «Рідзе» та приміщення центру соціальної допомоги «Межціємс», демонструючи, як можна пристосувати підвал до вимог цивільної оборони.

Самоврядування просить мешканців очищати підвали та підземні поверхи від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів із гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Нагадаємо, Латвія надасть Україні майже 10 мільйонів євро на відбудову та підтримку ЗСУ.