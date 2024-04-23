Музейний комплекс «Старофлотські казарми». Архівне фото «НикВести»

Миколаївська астрономічна обсерваторія та «Старофлотські Казарми — памʼятки архітектури, які мають особливе значення для жителів Миколаєва та викликають відчуття прив'язаності до міста.

Про це свідчать результати опитування в межах проєкту UN4UkrainianCities, спрямоване на дослідження емоційного сприйняття мешканцями Миколаєва певних об'єктів культурної спадщини в центрі міста, пишуть «НикВести».

Головною метою дослідження було визначення ставлення місцевого населення до семи видатних об'єктів, включаючи Вежу Шухова, Миколаївську обсерваторію, городище «Дикий сад», комплекси «Офіцерське зібрання», «Старофлотські Казарми», Маріїнську гімназію та будівлю колишнього Будинку культури будівельників.

Під час презентації було озвучено, що 54% мешканців Миколаєва відчувають себе частиною міської громади, що свідчить про сильні почуття належності до міста та його історії. Це значення перевищує зокрема схожі показники інших європейських міст, таких як Мілан — до 40%.

— На початку нашого дослідження ми провели анкетування серед жителів Миколаєва, щоб побачити їх відношення до семи об'єктів культурної спадщини в місті. Ці сім об'єктів були попередньо відібрані як потенційні об'єкти для відновлення, і ми робимо це, щоб розповісти на варіантні інформації про дизайн. У процесі нашого дослідження ми відкриваємо відношення людей до цих локацій і намагаємося зрозуміти, які з них будуть найкраще підходити для проєктів відновлення. Миколаїв – це відносно молоде місто, але тим не менш має свою історію. І жителі міста відчувають дуже сильні зв'язки з історією свого міста і відповідно з цими об'єктами. Вони відрізняються в плані власності. Деякі з них знаходяться в державній власності, деякі з них – в приватній власності. Більшість знаходиться у власності муніципалітету. Важливою частиною нашого дослідження є транспортна тема, доступність цих об'єктів для жителів і гостей, – розповів італійський архітектор Марко Боффі.

Результати дослідження Мінської політехніки на предмет того, наскільки миколаївці вважають ці обʼєкти важливими для міста

За словами Марко Боффі, респондентам пропонувалось проявити своє відношення до запропонованих фото, наскільки вони відчували свій зв'язок з цим об'єктом, які емоції він викликає, і наскільки відновлення цього важливе для психологічного стану жителів Миколаєва.

— Загалом ми отримали 1849 відповідей. Ми можемо побачити, що 85% є якраз жителями міста, і зараз знаходяться в Миколаєві. 8% знаходяться в Україні, але не в Миколаєві, і 7% респондентів зараз за межами України. І в цій презентації ми бачимо, що більшість людей, які за межами України виїхали після лютого 2022 року, – розповідає Марко Боффі.

Результати свідчать про сильне почуття належності до міста та його історії, що є ключовим для подальшого розвитку та відновлення Миколаєва.

Зокрема на запитання в анкеті, наскільки люди взагалі відчувають себе місцевими, відчувають себе громадянами цього міста найвищий показник був в Центральному районі – 54%, а найменший – 46% в Корабельному районі.

— І для порівняння, ми проводили подібні анкетування в Мілані і там показник був нижче 40%. Отже, люди відчувають приналежність до міської громади, мають сильні почуття. Як я сказав, 54% тих, хто проживає в Центральному районі, мають сильні почуття належності до Миколаєва. І навіть найменший результат, 46%, він вищий, якщо порівнювати, наприклад, з Міланом, – відзначив Марко Боффі.

Особливий звʼязок викликають у містян об'єкти культурної спадщини, зокрема обсерваторія та Старофлотські казарми.

— Можливо вони мають такий високий показник, тому що вони зараз відкриті і працюють. Ми можемо сказати, що на цей показник впливають не тільки загальні риси, архітектурний вигляд цього будинку, але й життя цього будинку. Також ми дослідили, які почуття визивають ці об'єкти у миколаївців. І знову, обсерваторія і Старофлотські казарми – вони найдалі від центру і викликають почуття зацікавленості, і найбільш позитивні емоції. Найменший показник у цьому плані – це будівля колишнього будинку культури будівельників. Тому ми побачили, що наші респонденти в Миколаєві написали про дуже позитивні емоції, щодо всіх цих будинків, всіх цих об'єктів, – зауважив архітектор.

Результати дослідження Мінської політехніки на предмет того, наскільки кожен з 7 обʼєктів допоміг би миколаївцям в поліпшенні психологічного стану

Також команда досліджувала наскільки реставрація відбудова цих об'єктів буде сприяти на психологічний стан миколаївців. Тобто допомогти відновити психологічні ресурси, якщо людина знаходиться в ситуації стресу.

— Всі ці будівлі є важливими для миколаївців для їх психологічного благополуччя, я думаю, це пов'язано з тим, який у вас був досвід, коли ви відвідували ці місця, спогади і бажання відвідати їх ще раз. Я думаю, що на результати таких почуттів впливає війна. Отже, бачимо, що об'єкти культурної спадщини, як вони сильно впливають на самоідентифікацію і відчуття належності до певного міста. Тому, я думаю, що ці дані будуть важливими для тих, хто планує відбудову Миколаєва, – наголосив архітектор.

Результати цього дослідження стануть основою для стратегії «Build Back Better» для Миколаєва у врахуванні почуттів та сприйняття мешканців у планах щодо розвитку та відновлення міста.

Нагадаємо, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».