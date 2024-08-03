Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що даних щодо вступу військовозобов'язаних чоловіків до вищих навчальних закладів Миколаєва наразі немає, проте коли вони з’являться — їх проаналізують.

Про це він сказав у відповідь на питання журналіста «НикВести» у ході брифінгу 1 серпня.

— Ще немає аналітики, щодо вступу цієї категорії молодих людей, а іноді і не молодих людей до вищих навчальних закладів. Кабінети вступників тільки закрились, аналітика з ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти, — прим.), ще для мене не зведена, але ми проаналізуємо, дамо цю інформацію, — сказав Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий додав, що міністерво фокусує увагу на «такому критично неприйнятному явищі як фіктивне навчання» в закладах вищої освіти. За його словами, посадовці вже провели вибіркові перевірки в украинских университетах і за її результатами в міністерстві «висунули гіпотезу» про збільшення вступу чоловіків до українських університетів.

— Кількість чоловіків 25+ і кількість такої ж самої категорії наприклад довоєнного періоду, от це зростання воно дозволяє нам висунути гіпотезу, що біля 200 тисяч чоловіків вступає в заклади вищої освіти на бакалаврат, магістратуру і далі аспірантуру. Проблема була взята в фокус нашої уваги, була проведена нарада і не одна. Ми будемо дуже уважно перевіряти і звертати увагу на це явище. Зараз база даних дасть загальні показники і ми ще раз пройдемось по тих аномаліях, які там виявимо, — додав він.

Нагадаємо, як міністр заявив, що через дистанційне навчання українські школярі відстають від освітніх програм майже на 2,5 роки.