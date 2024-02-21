Управління відходами. Фото з Depositphotos.

Міндовкілля розпочало громадське обговорення порядку розроблення Планів управління відходами підприємств.

Про це повідомляється на сайті Міндовкілля.

Плани управління відходами підприємств, установ та організацій є частиною багаторівневої системи планування.

Порядок має уніфікувати правила для всіх підприємств. Вони будуть обов'язковими для суб’єктів господарювання, що утворюють небезпечні відходи, відходи, що не є небезпечними, обсягом понад 50 тонн. Підприємства розроблятимуть свої плани на 5 років.

«Реалізація проєкту наказу дасть можливість покращити стан навколишнього природного середовища, забезпечить зменшення використання природних ресурсів внаслідок удосконалення системи управління відходами, що в цілому призведе до покращення санітарно-епідеміологічного стану територій підприємств, установ та організацій та здоров’я населення, зокрема працівників підприємств, установ та організацій», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Миколаївській області досі немає Регіонального плану управління відходами, який мав би допомогти розібратися з переповненими полігонами ТПВ та запустити процес сортування та переробки сміття. Про це йдеться у матеріалі «НикВести» — «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами».

Миколаївська ОВА розпочала розробку Плану у 2020 році. У серпні Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації замовило розроблення документу за 2 мільйони гривень. Тендер виграло львівське ТОВ «ІНТЕРОЙЛ СЕРВІС», яке запропонувало виконати роботи за 1 мільйон 850 тисяч гривень.