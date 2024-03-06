ІТ-коаліція об’єднала вже 11 держав / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів України поповнити лави ІТ коаліції, яка вже об’єднала 11 держав.

Про це йдеться у відеозвернення Рустема Умєрова Facebook-сторінці Міністерства оборони України.

— ІТ коаліція — це важлива довгострокова ініціатива, і ми вдячні партнерам за підтримку. Естонія та Люксембург демонструють справжнє лідерство та партнерство як країни, що головують в коаліції та допомагають нам долучати нових учасників. Ініціатива об’єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за нашими пріоритетними запитами, — зазначив Рустем Умєров.

Він також подякував партнерам за готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їх лідерство та запросив партнерів приєднатися до ІТ-коаліції.

Нагадаємо, 29 лютого безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.гu в Росії припинив свою роботу через кібератаки українського війська. Користувачі втратили доступ до акаунтів.

Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії.

Також українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.