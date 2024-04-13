Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк

Міністерство оборони перезапустило електронну систему «Оберіг» та оцифрувало дані щодо усіх чоловіків, які можуть бути включені до мобілізації за віком.

Про це йдеться у заяві заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Згідно з його словами, система «Оберіг» забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта. Вона інтегрована з податковою, Мін'юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.

Як зазначається, станом на суботу, 13 квітня, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві.

«Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу», — сказав Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.