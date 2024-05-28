У Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+».
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарфону, цитує «Армія Inform».
«Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — сказала вона.
Нагадаємо, що прикордонники не приймають дані із застосунку «Резерв+» при перетині кордону військовозобовʼязаними, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.
Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.
У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.
Станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.
Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.
17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+».
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарфону, цитує «Армія Inform».
«Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — сказала вона.
Нагадаємо, що прикордонники не приймають дані із застосунку «Резерв+» при перетині кордону військовозобовʼязаними, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку «Резерв+» оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.
Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.
У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.
Станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили вже 700 тисяч людей.
Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.
17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.