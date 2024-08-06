Міністерство оборони України / Фото: ArmyInform

Агентство оборонних закупівель Міноборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, включаючи виробників БПЛА.

Про це повідомив керівник департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

«Загалом зараз контракти укладені зі 102 вітчизняними постачальниками або виробниками, з яких 45% — це виробники БПЛА», — пояснив він.

Йдеться про виробників або постачальників, які складають на території України з іноземних компонентів свої вироби й продають їх Міністерству оборони через «Агенцію оборонних закупівель» і доставляють до Збройних сил України.

За його словами, у вітчизняних виробників Агенція закуповує переважно бронеавтомобілі, міномети, самохідні артилерійські установки тощо, а за кордоном — те, що в Україні або ніколи не виробляли, навіть за радянських часів, або були втрачені технології за період незалежності, зокрема ППО, ракети до ППО, номенклатура боєприпасів. Особливу увагу приділяють снарядам 155-го калібру натовського стандарту.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів.

В Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Зазначається, що в країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби.

Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів». Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.