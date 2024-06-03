Заступник міністра освіти України Михайло Винницький. Фото з відкритих джерел

У Міністерстві освіти стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Там вважають, що освіта не має бути способом уникання конституційного обов’язку.

Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Він розповів, що цьогоріч кількість вступників на магістратуру та аспірантуру стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей. За його словами, це майже вдвічі більше, ніж зазвичай, адже зазвичай на складання відповідних іспитів подають заяви 110-120 тисяч українців.

Михайло Винницький каже, що серед тих, хто подав заяви, «величезна кількість чоловіків старшого віку, які, вочевидь, мають свої причини» вступити до закладів вищої освіти. Саме через це, за його словами, «дещо тривожно».

«Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов’язку, тому цього року буде жорстка система відбору», — заявив заступник міністра.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.