Міністерство юстиції України вирішило не скасовувати накази Міністерства освіти і науки (МОН), які забороняють вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом у 2024 році.

Про це йдеться на сайті відомства.

Державна регуляторна служба (ДРС) раніше скерувала до Мін’юсту рекомендацію про скасування цих наказів, зазначаючи, що вони порушують Конституцію і міжнародні угоди, а також були ухвалені без належного громадського обговорення.

Накази МОН також встановлюють обмеження на поновлення та переведення аспірантів. ДРС раніше направила до Мін’юсту лист з рекомендацією скасувати ці накази, вказуючи на можливі порушення Конституції та міжнародних угод, а також на недостатню прозорість процесу їх ухвалення.

Громадські організації, включаючи «Об’єднання студентських самоврядувань» і «Спілка ректорів закладів вищої освіти», висловили стурбованість через ці зміни, стверджуючи, що вони можуть призвести до відтоку молодих науковців за кордон і негативно вплинути на фінансування вітчизняних вишів.

Міністерство освіти і науки заявило, що накази були прийняті відповідно до вимог законодавства і підтверджені Мін’юстом. Згідно з повідомленням МОН, жодних підстав для скасування наказів не виявлено, і правила вступу на аспірантуру у 2024 році залишаються чинними.

Нагадаємо, що у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

Також зазначимо, що у Верховній Раді пропонують за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.