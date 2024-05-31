Інспектори у Вознесенську контролюють паркування. Фото: міська рада Вознесенська

Антимонопольний комітет вважає, що Вознесенська міська рада порушила законодавство про захист економічної конкуренції, віддавши комунальному підприємству право контролю за паркуванням в громаді.

Про це йдеться у повідомленні Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що КП отримало право провадити діяльність з платного паркування без конкурсу.

«Це у свою чергу звільняє суб’єкта господарювання від потреби пропонувати кращі умови ïx надання, тобто використовувати власні досягнення для отримання переваг порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Тобто КП були надані переваги, які були б неможливими за умови істотної конкуренції на ринку», — йдеться у повідомленні.

АМКУ зазначив, що Вознесенська міськрада у 90-денний термін має розглянути рекомендації комітету та повідомити про усунення порушення.

Нагадаємо, навесні минулого року у Вознесенську почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. Ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.

На початку цього року стало відомо, що у Вознесенську планують скоротити відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради через перевищення витрат на утримання.