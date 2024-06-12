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Станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, в Україні становить один до трьох.

Про це на конференції «Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики» повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона розповіла, що в Україні вже відкрито 22 рекрутингові центри й ще три планують відкрити цього тижня.

«Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну», — наголосила заступниця міністра оборони.

Наталія Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на конференції зауважила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізації розвитку ЗСУ.

Вона повідомила, що додатком «Резерв+» для оновлення даних вже скористалося понад 1,4 мільйона громадян. Це говорить про те, зауважила Черногоренко, що цифровізація вже не тренд, а вимога суспільства.

«Цифровізація армії може допомогти нам досягти технологічної переваги над ворогом 10:1», — додала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, уже близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК або через ЦНАПи.

Станом на кінець травня 2024 року Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.