Мобільний звʼязок / Ілюстративне фото

Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити повну автономність звʼязку та інтернету під час блекаутів вкрай складно. Адже, щоб виконувати нові вимоги, «потрібно задіяти потужність, по суті, одного енергоблоку АЕС».

Про це йдеться у спільній заяві операторів, повідомляє Forbes. Зазначається, щоб обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, як того вимагають нові правила, потрібно провести закупівлі відповідного обладнання, а також палива на понад 13 мільярдів гривень.

При цьому, підкреслюється, для виконання вимог операторам потрібно безперебійне забезпечення електроенергією протягом часу, необхідного для повної зарядки акумуляторів. А для цього потрібні дозволи від обленерго на збільшення потужності.

Водночас, наголошується, для зарядки акумуляторів, які живитимуть базові станції протягом 10 годин, потребується близько 2,8 ГВтг електроенергії на добу.

«Для цього потрібно задіяти потужність за суттю одного енергоблоку АЕС», — йдеться у заяві.

Крім того, розповіли у «Київстар», Vodafone та lifecell, щоб виконати висунуті вимоги, їм потрібно найняти додаткових людей. Адже поточної кількості персоналу для цих цілей не вистачає.

За приблизними підрахунками потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників», — пояснили там.

Також, зазначається, існують інші проблеми, які ускладнюють виконання поставлених завдань у задані терміни. Зокрема, це:

Будівельні та санітарні норми.

Вони забороняють встановлення генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташована більшість базових станцій.

Недостатня кількість акумуляторів та генераторів на ринку.

У зв'язку з цим, їх доведеться закуповувати за кордоном. Однак через ускладнену логістику часу на доставку піде більше звичайного.

Тривала процедура оренди державного та комунального майна – щоб розширювати площу, необхідну для додаткових шаф із батареями.

«Розширення орендованої площі потребує участі в аукціонах на Prozorro і займає в середньому 6 місяців», – йдеться у заяві.

Крім того, констатували оператори, під час блекаутів навантаження базових станцій зростає в окремих місцях у 3-4 рази. Що впливає на швидкість та якість інтернету, а іноді і на його доступність – оскільки більш пріоритетним є голосовий зв'язок.

«Під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться у розпорядженні», — резюмували вони.

Нагадаємо, радник премʼєр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.