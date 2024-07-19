У Баштанській багатопрофільній лікарні встановили модульну твердопаливну котельню. Фото: Facebook

У Баштанській багатопрофільній лікарні встановили модульну твердопаливну котельню, щоб заклад міг заощаджувати кошти на опаленні та забезпечувати безперебійну роботу в холодну пору року.

Про це повідомив міський голова Баштанки Олександр Береговий.

Він зауважив, що заощаджуючи кошти на опаленні, лікарня зможе спрямувати ресурси на інші важливі потреби. Також це сприятиме покращенню якості медпослуг завдяки комфортним умовам перебування пацієнтів у лікарні.

«Це важливий проєкт, адже він має вирішальне значення для забезпечення медзакладу теплом і автономністю. Його вдалося реалізувати завдяки плідній співпраці з Представництвом Міжнародного медичного корпусу в Україні», — додав Олександр Береговий.

У Баштанській багатопрофільній лікарні встановили модульну твердопаливну котельню. Фото: Facebook У Баштанській багатопрофільній лікарні встановили модульну твердопаливну котельню. Фото: Facebook

Нагадаємо, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує також встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.