Чоловіки призовного віку, Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.

Премʼєр-міністру нагадали слова посла України у Молдові Марка Шевченка про те, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом щодо повернення до України чоловіків призовного віку, які втекли за кордон, пише Укрінформ.

«Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві», — сказав Дорін Речан.

На уточнююче питання, чи це означає, що Молдова не видаватиме військовозобовʼязаних українців, премʼєр відповів: «Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини».

Нагадаємо, з 23 квітня українські консульства за кордоном тимчасово не приймають документи від громадян України призовного віку.