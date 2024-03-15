Українське судно з зерном. Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Морський коридор до/з портів Одеса, Чорноморськ та Південний, який забезпечує Україна, почав працювати у цілодобовому режимі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков пише ЦТС.

Можливість проходу суден по коридору в нічний час дозволить наростити обсяги морського експорту мінімум на 20%.

Нагадаємо, що з початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 мільйон тонн. В грудні-лютому обсяг експорту коридором суттєво зріс.

Раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.

Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.