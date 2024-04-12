У Москві підірвали авто зрадника-ексофіцера СБУ / Скрин з відео росЗМІ

У Москві стався вибух, росЗМІ пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров.

Про це повідомляє ТАСС та Telegram-канали.

Як відомо, московські слідчі порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі Москви. Повідомляється, що власник транспортного засобу постраждав.

ТАСС із посиланням на джерела в оперативних службах, пише, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, є колишній співробітник Служби безпеки України.

За його словами співрозмовника агентства, вибух стався, коли чоловік завів машину.

Слідчі та криміналісти московського слідчого комітету спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.