У Москві стався вибух, росЗМІ пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров.
Про це повідомляє ТАСС та Telegram-канали.
Як відомо, московські слідчі порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі Москви. Повідомляється, що власник транспортного засобу постраждав.
ТАСС із посиланням на джерела в оперативних службах, пише, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, є колишній співробітник Служби безпеки України.
За його словами співрозмовника агентства, вибух стався, коли чоловік завів машину.
Слідчі та криміналісти московського слідчого комітету спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.
Нагадаємо, на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.
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У Москві стався вибух, росЗМІ пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров.
Про це повідомляє ТАСС та Telegram-канали.
Як відомо, московські слідчі порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі Москви. Повідомляється, що власник транспортного засобу постраждав.
ТАСС із посиланням на джерела в оперативних службах, пише, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, є колишній співробітник Служби безпеки України.
За його словами співрозмовника агентства, вибух стався, коли чоловік завів машину.
Слідчі та криміналісти московського слідчого комітету спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.
Нагадаємо, на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.