МОЗ впроваджує цифровий медичний висновок для кандидатів на усиновлення дітей / Ілюстративне фото

В Україні впроваджують електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сімʼю.

Про зміну в частині допуску кандидатів в усиновлювачі, опікуни чи піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки та патронатні вихователі інформує Міністерство охорони здоров’я.

Незабаром під час медичного огляду сімейний лікар чи терапевт координуватимуть процес та лише за потреби скеровувати кандидатів до лікарів-спеціалістів.

Уся процедура буде супроводжуватися та фіксуватися в електронній системі охорони здоров’я. За результатами огляду, сімейний лікар зможе сформулювати медичний висновок. Кандидатам не потрібно буде зберігати його в паперовій формі.

Цифровий документ зробить можливим обмін інформацією про результати огляду між медиками та соціальними службами.

Наразі висновок кандидати можуть отримати виключно у паперовій формі після того, як пройдуть медичний огляд у п’яти лікарів та отримають довідки щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах.

Опісля охочі взяти дитину в сімейну форму виховання мають подати медичний висновок разом з іншими необхідними документами до служби у справах дітей.

«Зміни дозволять пришвидшити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину кандидатам в усиновлювачі, людям, які мають намір узяти під опіку/піклування, стати прийомними батьками або батьками-вихователями для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або надавати послуги патронату над дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах», — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, Мінсоцполітики презентувало тизер єдиної державної онлайн-платформи про всиновлення та сімейне виховання дітей. Її запустять повноцінно у 2024 році.