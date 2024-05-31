мультипредметний тест. Ілюстраційне фото.

У Миколаєві національний мультипредметний тест проходитиме онлайн та стартує 3 червня.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, тест проходитиме онлайн, він складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Учасникам потрібно буде виконати 20 завдань з кожного блоку. На це відводиться 120 хвилин.

Тестування не можна буде пройти вдома, адже воно відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах. У Миколаєві тестування розпочинається 3 червня.

«У нашому місті визначено 7 локацій, де розміщуватимуться такі центр. З їх адресами можна ознайомитись у своєму навчальному закладі. У кожній локації створено відповідні умови для роботи екзаменаційних центрів. Для забезпечення безпеки там є власне укриття», — додали у міськраді.

Окрім цього, у міськраді нагадали про місця розташування найближчих до пунктів тестування захисних споруд. Ось їх адреси.

Нагадаємо, що у Миколаєві у пʼятницю, 31 травня, майже 40 тисяч учнів завершують навчальний рік. В той же час 25% з цих дітей досі перебуває за кордоном, а 13% у різних регіонах області.