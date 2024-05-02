Фото: Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, «НикВести»

Територію Веснянської громади наразі розглядають для будівництва нового полігону твердих побутових відходів Миколаєва.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

Діючий миколаївський полігон ТПВ зараз знаходиться також у Веснянській громаді. Наразі він переповнений та прослужить лише до 2026 року, додав він.

— В грудні 2026 року полігон вже закривається. У нас поряд з Миколаєвом є ще маленький полігончик, але місто все ж є обласним центром, і треба мати власний полігон для того, щоб закривати власні потреби. Триває робота з ОВА. Нас цікавлять ті громади, які знаходяться поряд з Миколаєвом. Як варіант, та ж Веснянська громада. Розглядається варіант, щоб виділити там невеликий клаптик, але це вже питання громади. Тому триває спільна робота Миколаєва, обласної влади та з тих тергромад, які знаходяться поряд, щоб остаточно вирішити це питання, – сказав Ігор Набатов.

Знайти ділянку і почати роботи з будівництва нового полігону планують вже наступного року, додав він.

— У 2026 році вирішувати питання полігону буде вже запізно. У нас буде ідеальна ситуація, коли ми отримаємо чітке розуміння питання земельної ділянки та розпочнемо роботи з облаштування нового полігону. У моєму розумінні на кінець 2025 року це однозначно має бути земельна ділянка та початок робіт, – сказав заступник директора ДЖКГ.

Наразі данська компанія COWI розробила рекомендації щодо поводження з відходами у Миколаєві, а місто – відповідне техніко-економічне обгрунтування.

— Зокрема це стосується моментів, які пов'язані із створенням нового полігону, сортувальної лінії, сміттєпереробного заводу. Вони розділили це на довгострокові та короткострокові проєкти. І вони допомагають нам шукати міжнародні організації, які готові профінансувати їх, – сказав Ігор Набатов.

Водночас, додав він, комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» має зайнятися рекультивацією наразі ще діючого полігону, який працюватиме ще два роки.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

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