У Миколаєві водій громадського транспорту вмикає у салоні російську музику. Фото для ілюстрації

Мешканці Миколаєва поскаржилися на водія маршруту 82. За свідченнями місцевих мешканців, чоловік вмикає в салоні російську музику, а на скарги пасажирів реагує лайкою.

Таку скаргу опублікувала жителька Миколаєва Світлана Інашевська в контакт-центрі Миколаївської міської ради.

Миколаївці вважають таку поведінку водія знущанням над над памʼяттю про загиблих українців. За словами пасажирів, на зауваження про третій рік повномасштабної війни водій відповідає, що «в нього нема війни».

«На слова, що в Україні війна, щодня гинуть наші воїни й мирні люди від російської зброї (а російська музика — це теж зброя, бо спочатку російська музика, а потім російські танки), відповідає, що в нього нема війни. На слова про Закон 2310-ІХ Верховної Ради щодо заборони вмикати в громадському транспорті музику каже, хай його штрафують», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з 7 жовтня 2022 року набув чинності Закон номер 2310-IX, котрий передбачає обмеження відтворювання музики та фільмів у громадському транспорті. Це стосується також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

«НикВести» звернулися за коментарем до управління транспортного комплексу Миколаївської міськради, однак там відповіли, що до них поки не надходила жодних скарг. Але обіцяють вирішити питання. Що загрожує водію в управлінні поки сказати не можуть. Зазначимо, що на маршруті 82 курсує транспорт перевізника «Приватавтолюкс».

— Я ще не бачив інформації про цю скаргу. Дякую, що сказали, зараз наберемо керівника підприємтсва і будемо вирішувати. Ми спілкуємося з керівником підприємства, а керівник вже приймає рішення стосовно вказаного водія. Такі скарги нам поступають не часто, — сказав заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса.

Нагадаємо, у березні минулого року у Миколаєві після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія змусили прибрати з салону магнітолу.