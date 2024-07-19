АТ «Миколаївобленерго» скоригувало графік відключень світла на пʼятницю, 19 липня.
Про це вони написали у Telegram.
«До окремого розпорядження НЕК «Укренерго» маємо вказівку на застосування тільки двох черг одночасно», — зазначили у дописі.
Отже, з 10:00 у закріплені проміжки часу відключатимуться тільки черги, для яких це «червоні» години.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
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АТ «Миколаївобленерго» скоригувало графік відключень світла на пʼятницю, 19 липня.
Про це вони написали у Telegram.
«До окремого розпорядження НЕК «Укренерго» маємо вказівку на застосування тільки двох черг одночасно», — зазначили у дописі.
Отже, з 10:00 у закріплені проміжки часу відключатимуться тільки черги, для яких це «червоні» години.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.