Генератор під час відключення світла на вулиці Соборній у Миколаєві / Фото: «НикВести»

АТ «Миколаївобленерго» скоригувало графік відключень світла на пʼятницю, 19 липня.

Про це вони написали у Telegram.

«До окремого розпорядження НЕК «Укренерго» маємо вказівку на застосування тільки двох черг одночасно», — зазначили у дописі.

Отже, з 10:00 у закріплені проміжки часу відключатимуться тільки черги, для яких це «червоні» години.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.