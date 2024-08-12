Мешканць Баштанки зберігав вдома канабіс / Фото: Нацполіція Миколаївської обалсті

Близько 14 кілограмів подрібненої коноплі мешканець Баштанки, що на Миколаївщині, зберігав вдома у скляних банках та відрах. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомили у Головному управлінні поліції у Миколаївській області, під час обшуку в оселі 49-річного чоловіка знайшли близько 14 кілограмів висушеної та вже подрібненої наркоречовини, яку він зберігав у скляних банках об’ємом по два літри, в пакеті та в п’яти відрах, кожне об’ємом по десять літрів.

Наркозілля поліцейські вилучили та направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить понад 1,5 мільйона гривень.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Мешканць Баштанки зберігав вдома канабіс / Фото: Нацполіція Миколаївської обалсті Мешканць Баштанки зберігав вдома канабіс / Фото: Нацполіція Миколаївської обалсті

Нагадаємо, правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків через інтернет-крамницю. Їх засудили до 12 років тюрми.