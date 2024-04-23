Миколаївська команда «КіМ», завдяки перемозі у четвертій грі «Волонтерського десанту 3» у Лізі Сміху, передала військовим автомобіль та 33 FPV дрони.

Про це 22 квітня написав один із учасників команди Олександр Коваль на своїй сторінці у Facebook.

«Це хоч і не перемога в сезоні, але навіть це досягнення дозволило нашій команді виконати декілька важливих функцій. По-перше, ми вкотре нагадали країні, що місто Миколаїв, не дивлячись ні на що, продовжує жити та розвиватись у різних аспектах. По-друге, здобувши перемогу, ми отримали можливість передати військовим автомобіль та 33 FPV дрони, які вже виконують бойові завдання на сході України», — повідомив він.

Миколаївська команда «КіМ» у Лізі Сміху / Фото опублікував учасник команди Олександр Коваль Миколаївська команда «КіМ» у Лізі Сміху / Фото опублікував учасник команди Олександр Коваль Миколаївська команда «КіМ» у Лізі Сміху / Фото опублікував учасник команди Олександр Коваль

Також Олександр Коваль додав, що незабаром на своїй сторінці у Facebook планує відкривати збір на ремонт 9 автомобілей.

Нагадаємо, що команда з Миколаєва «КіМ» брала участь у другому сезоні гумористичного шоу «Ліга Сміху. Волонтерський десант».