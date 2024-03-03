Сьогодні, 3 березня, у Миколаєві терміново потрібні донори усіх груп крові
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Особлива потреба у донорах першої негативної групи.
Станція працює з 8:00 до 13:00 . Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Сьогодні, 3 березня, у Миколаєві терміново потрібні донори усіх груп крові
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Особлива потреба у донорах першої негативної групи.
Станція працює з 8:00 до 13:00 . Телефон реєстратури: 0512-709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.