Засідання президії Миколаївської облради, фото пресслужби Миколаївської облради

Депутати Миколаївської обласної ради затвердили список присяжних Снігурівського районного суду.

Відповідне рішення було прийняте на позачерговій сесії облради, яка відбулась 15 серпня в режиме онлайн-конференції, пишуть «НикВести».

За це рішення проголосували 37 депутатів, один утримався.

Строк повноважень присяжних — три роки. Подання про формування та затвердження списку надала Державна судова адміністрація України в Миколаївській області. Кандидатури присяжних подав голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Список присяжних Снігурівського районного суду:

Мільковський Андрій Іванович, Батура Анна Вікторівна, Бутрім Оксана Володимирівна, Калініна Ірина Сергіївна, Банзалова Наталія Юріївна.ю Логвінова Олена Миколаївна, Красова Наталія Олександрівна, Стешина Наталія Владиславівна, Тороп Вікторія Робертівна, Козирєва Людмила Ростиславівна, Стахнюк Любой Леонідівна, Пастухова Наталія Миколаївна.

Раніше повідомлялось, що Миколаївські депутати звернуться до Зеленського щодо перейменування Ленінського суду.