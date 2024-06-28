Миколаївська поліція рахує рибу, яку незаконно спіймали рибалки / Фото: Нацполіція

Миколаївська поліція виявила двох рибалок, які на човні та за допомогою сіток виловили із річки Інгул 334 рибини. Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

Це сталося вранці 28 червня в мікрорайоні Ракетне Урочище, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

За словами правоохоронців, вони вилучили у рибалок надувний човен та девʼять сіток. Також 314 карасів, девять судаків, пять плосирок, одного окуня, три пузанка, оселедця та сазана.

Зазначається, що всю рибу передали на зберігання рибоохоронному господарству. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків — 553 299 гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Незаконно виловлена риба у Миколаєві / Фото: Нацполіція Човен браконьєрів, які виловили 334 рибини у Інгулі / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік зловив 188 раків, в період нересту — він може сплатити штраф у розмірі 626 тисяч гривень.