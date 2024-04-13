Миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.
Відео оприлюднили на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Знищення живої сили та зброї окупанта ударними дронами. Спільна робота підрозділу кримського управління СБУ «Бузький Гард» та миколаївських морпіхів», — прокоментували відео військові.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.
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Миколаївські піхотинці показали, як за допомогою дронів спільно з СБУ знищують російських військових та ворожу техніку.
Відео оприлюднили на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Знищення живої сили та зброї окупанта ударними дронами. Спільна робота підрозділу кримського управління СБУ «Бузький Гард» та миколаївських морпіхів», — прокоментували відео військові.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.