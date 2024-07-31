Миколаївці скаржаться, що в Інгульському районі за адресою вулиця Генерала Свиридова 7, не прибирають сміття та територію. За словами місцевої жительки, у дворі відчувається неприємний запах.

Про це поскаржилась місцева жителька Світлани Сергієнко у Facebook групі «Contact Center при Миколаївській міській раді», пишуть «НикВести».

«Вулиця Генерала Свиридова, 7 – тиждень не вивозили сміття та не прибирали територія. Сморід стоїть. Прохання мешканців прибрати сміттєвий контейнер в інше місце», — написала вона

Також жінка опублікувала фотографії території, де знаходяться сміттєві баки. На них видно, що баки повністю заповнені сміттям і бруд вже валяється на землі.

Зазначали, що питання про вирішення проблеми зі сміттям передали до КП «Миколаївкомунтранс», яке займається вивезенням твердих побутових відходів.

Неприбрані сміттєві баки в Інгульському районі. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Сміття розкидане біля сміттєвих баків. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Неприбрані сміттєві баки в Інгульському районі. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Нагадаємо, у Миколаєві тимчасово призупинено рішення про збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.

Також, жителі будинку по вулиці Паркова, 3 у Миколаєві поскаржилися на купу сміття біля під’їзду. За їхніми словами, сусідка літнього віку 4 рік поспіль збирає сміття у своїй квартирі