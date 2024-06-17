У Миколаєві чоловіка засудили за розбій. Фото для ілюстрації

Миколаївця, який в стані алкогольного сп'яніння вибив двері сусідці та викрав її майно, засудили до 8 років ув'язнення.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Згідно зі слідством,

У квітні 2020 року зловмисник вибив вхідні двері будинку своєї сусідки, погрожував пляшкою із кислотою. Чоловік застосував до жінки фізичне та викрав її телевізор «Samsung».

Правоохоронці зазначають, що раніше чоловік вже був неодноразово засуджений.

«Вироком колегії суддів Жовтневого районного суду Миколаївської області 38-річного мешканця Миколаївського району за розбійний напад засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться в повідомленні.

Вирок поки не набрав законної сили. Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, 19 березня в Первомайську Миколаївської області молодик з пістолетом вимагав у жінки телефон. За даними поліції, втримати зловмисника парі допоміг випадковий перехожий, який почув крики. Разом чоловіки утримували фігуранта до приїзду поліції.