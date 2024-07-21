Миколаївців запрошують в ДОФ на показ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото організаторів заходу

У понеділок, 22 липня, у Миколаєві відбудеться показ художнього історичного фільму «Довбуш».

Початок о 17:30, в укритті біля ДОФ, повідомляють організатори концерту.

Зазначається, що кінопоказ пройде за участі режисера Олеся Саніна та актора Олекся Гнатковського, який є виконавцем одної з головних ролей – брата Довбуша.

Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Тому, організатори рекомендують реєструватися заздалегідь —https://forms.gle/A7D4ixNowtr26jUh7.

Крім того, в залі проходить художня виставка «Хроніки перемоги» Ольги Курсьокю з якою можна буде ознайомитися перед презентацією.

Нагадаємо, що ввечері, 21 червня, у Корабельному районі Миколаєва біля торгового центру «Depoʼt» відбувся концерт просто неба.