У понеділок, 22 липня, у Миколаєві відбудеться показ художнього історичного фільму «Довбуш».
Початок о 17:30, в укритті біля ДОФ, повідомляють організатори концерту.
Зазначається, що кінопоказ пройде за участі режисера Олеся Саніна та актора Олекся Гнатковського, який є виконавцем одної з головних ролей – брата Довбуша.
Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Тому, організатори рекомендують реєструватися заздалегідь —https://forms.gle/A7D4ixNowtr26jUh7.
Крім того, в залі проходить художня виставка «Хроніки перемоги» Ольги Курсьокю з якою можна буде ознайомитися перед презентацією.
Нагадаємо, що ввечері, 21 червня, у Корабельному районі Миколаєва біля торгового центру «Depoʼt» відбувся концерт просто неба.
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У понеділок, 22 липня, у Миколаєві відбудеться показ художнього історичного фільму «Довбуш».
Початок о 17:30, в укритті біля ДОФ, повідомляють організатори концерту.
Зазначається, що кінопоказ пройде за участі режисера Олеся Саніна та актора Олекся Гнатковського, який є виконавцем одної з головних ролей – брата Довбуша.
Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Тому, організатори рекомендують реєструватися заздалегідь —https://forms.gle/A7D4ixNowtr26jUh7.
Крім того, в залі проходить художня виставка «Хроніки перемоги» Ольги Курсьокю з якою можна буде ознайомитися перед презентацією.
Нагадаємо, що ввечері, 21 червня, у Корабельному районі Миколаєва біля торгового центру «Depoʼt» відбувся концерт просто неба.