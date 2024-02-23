Миколаївський зоопарк. Архівне фото «НикВести»

Миколаївців запрошують на зустріч «ПРОщо: залаштунки миколаївського зоопарку», під час якої учасники зможуть дізнатися про догляд за тваринами, роботу працівників закладу та плани на майбутнє.

Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.

Захід відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 10:00 в Миколаївському зоопарку. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням. Кількість місць обмежена, тому для участі також необхідно отримати підтвердження від організаторів, яке прийде на електронну пошту.

Під час зустрічі Миколаївський зоопарк покаже невідомі сторони своєї роботи, яку не бачать звичайні відвідувачі: від приготування їжі, розвозу кормів, процесу годування і прибирання вольєрів тварин до роботи ветеринарної служби. Також буде змога відвідати музей зоопарку.

«Ми дізнаємось про життя закладу під час війни та плани на майбутнє. Скільки м’яса з’їдає тигр? Як складається меню для тварин? Чи легко доглядати і піклуватися про мешканців зоопарку? Й загалом отримаємо велику порцію цікавої та пізнавальної інформації про диких звірів. Та приємно проведемо час на свіжому повітрі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на зоопарк з бюджету Миколаєва цьогоріч виділили 30 мільйонів гривень, ще близько 30 мільйонів гривень в них є на резервному рахунку.