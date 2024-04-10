Банер фільму «Я і Фелікс»

У четвер, 11 квітня, о 18:00 у Миколаєві відбудеться спеціальний показ фільму «Я і Фелікс»

Про це повідомляють організатори фільму.



Зазначається, що показ фільму відбудеться у кінотеатрі «Батьківщина». Крім того, після сеансу заплановане обговорення з режисеркою фільму Іриною Цілик — українською кінорежисеркою, письменницею, авторкою поетичних і прозових творів.

Як повідомляє режисерка Ірина Цілик, фільм «Я і Фелікс» розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані. Стрічка знята за мотивами книжки «Хто ти такий?» українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха.





«Це дуже особливий для мене момент – зустріч фільму з українськими глядачами, для яких він найперше і створювався. Цю стрічку сміливо можна назвати глядацькою, хоча водночас це авторське кіно. Тож я сподіваюся, що в кінотеатри прийдуть дуже різні люди. Бо цей фільм не є похмурою депресивною драмою. У ньому багато легкості, гумору, кольорів, знайомої вам музики. Я сподіваюся, цей досвід стане для багатьох доволі щемкою емоційною мандрівкою», – розповідає режисерка Ірина Цілик.

Варто додати, що для трьох головних героїв ця стрічка стала дебютом в українському кіно: Тимофія зіграли Андрій Чередник, син режисерки та автора книги «Хто ти такий?», та Владислав Балюк. Роль Фелікса, колишнього контррозвідника — український письменник і поет Юрій Іздрик. У фільмі також зіграли зокрема Володимир Гладкий («Дільничий з ДВРЗ»), Андрій Ісаєнко («Щедрик», «Кіборги», «Захар Беркут»), Анастасія Карпенко («Як там Катя?», «Лікар Ковальчук») та інші.

Квитки на фільм вже в продажу на сайті кінотеатру.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги»у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 16 лютого, відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.