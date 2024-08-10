Комунальне підприємство «Миколаївводоканал», фото зі сторінки підприємства

В разі, якщо жителі Миколаєва продовжать нехтувати сплатою боргів за послуги з водопостачання та водовідведення, комунальне підприємство «Миколаївводоканал» опиниться на межі закриття.

Про це пресслужба підприємства повідомила в телеграм-каналі.

Станом на 31 липня із майже 186 тисяч абонентів Миколаєва за послуги не сплатили 83 319 абонентів — 45%.

«Можна приводити безліч виправдань від споживачів. Але, щоб забезпечити водопостачання та водовідведення в/з кожного помешкання, Миколаївводоканалом: 1. сплачено за воду, яку доставляють споживачам, 2. закуплена електроенергія, для роботи насосного обладнання; 3. закуплені паливно-мастильні матеріали, для роботи автомобільного транспорту підприємства; 4. закуплені реагенти, для обеззараження води; 5. сплачена зарплата персоналу, який забезпечує безперебійну роботу підприємства», — повідомили у водоканалі.

З початку року загальна заборгованість миколаївців склала 248 мільйонів 604 тисячі гривень, а за липень сума збільшилась ще на 672 тисячі гривень.

У разі, якщо ситуація із заборгованістю не зміниться, місто, як кажуть у водоканалі, може залишитись без води, а саме комунальне підприємство може закритись.

«Ці цифри, ця інформація — це розпач та застереження одночасно. Якщо ситуація не зміниться, підприємство опиниться на межі закриття. Сподіваємось, що ніхто не прагне, щоб в якийсь момент підприємство зупинилось через борги, а місто залишилось без води та водовідведення, і настав той колапс, про який мріяли загарбники, розбомбивши наш водогін?», — написали в КП.

Варто зазначити, що вода, яку подають в будинки миколаївців, є технічною та придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго складали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.