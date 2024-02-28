Презентація проекту. Фото: НикВести.

У вівторок, 27 лютого, у Офісі відновлення та розвитку пройшла презентація майстер-плана відбудови Миколаєва.

Про це повідомляє корреспондент «НикВести».

За словами, мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, представлену роботу можна назвати «планом і посібником для наступного покоління», в якому пояснюється як розвивати та відбудовувати місто, розширювати його території, а також ефективно використовувати його ресурси.

Він також додав, що Миколаїв бере участь у пілотному проекті, до якого зокрема залучене місто Харків. Миколаїв працює з данійською компанією COWI під наглядом посольства Данії в Україні. Не менш важливу роль в цьому проекті грає італійська компанія One Works, які займаються створенням цього майстер-плану.

— Я б хотів сказати велике дякую представникам Економічної комісії ООН для Європи, які, справді, були батьками цього пілотного проекту в Україні, — сказав Олександр Сєнкевич.

В свою чергу, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько сказав, що Україна має бути готова відбудовувати міста після закінчення війни і, використовуючи певні принципи, це вдасться зробити якісно.

— Війна триває, і ми не можемо передбачити, коли вона закінчиться, але ми повинні бути готові, і вже на наступний день після її завершення, ми можемо почати відновлення міста, не просто відновлюючи, але повністю перебудовуючи та переплановуючи його. Використовуючи принцип «краще ніж було», ми можемо побудувати дійсно комфортне та процвітаюче місто, — сказав він.

Представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен розповів, що під час аналізу збитків було виявлено, що в результаті війни у Миколаєві пошкоджено близько 360 громадських об'єктів та близько 2200 житлових будинків.

Під час аналізу пішохідної мережі було виявлено багато проблем, зокрема:

Відсутність об'їзних доріг для відводу вантажного транспорту від центру міста;

4 мости в незадовільному стані;

Висока кількість ДТП зі смертельними наслідками;

Відсутність зон з обмеженим рухом або обмежень швидкості в межах міста;

Відсутність велосипедної інфраструктури та активних фасаді.

Тому, серед стратегічних кроків Єспер Каруп Педерсен виділив будування мостів, доріг, впровадження виділеної смуги для громадського транспорту, створення зон з обмеженням руху 20-30 кілометрів на годину, а також збільшення кількості пішохідних переходів для підвищення безпеки місцевих мешканців.

Також була проаналізована мережа громадського транспорту і виявлені наступні проблеми:

Мало сполучень між районами;

Значна кількість маршрутів, що дублюють один одного, особливо для автобусів та

маршруток;

маршруток; Незадовільний стан інфраструктури, рухомого складу та транспортних засобів;

Відсутність інтегрованої системи продажу квитків.

Для вирішення цих питань, експерти пропонують створити зручну систему оплати проїзду для пасажирів, впровадити сучасні транспортні хабі, та забезпечити сервіс на вимогу для районів з низьким попитом.

Під час розробки майстер-плану проєкту розвитку Миколаєва три групи спеціалістів сфокусувалися на питаннях води, енергетики, та утилізації побутових відходів.

Групі експертів, що займається сектором води, запропонували до реалізації п'ять проєктів:

Відновлення Жовтневого водосховища для збирання та зберігання води для подальшого постачання. В результаті можна отримати альтернативне джерело чистої води. Орієнтовна тривалість проекту – 24 місяці, а фінансові витати складатимуть 84 мільйона євро. Нава водопровідна станція. Будівництво нової будівлі для лінії очищення сирої прісної води допоможе поліпшити якість питної води. Тривалість проекту – 3 роки, орієнтовні витрати складають 134,3 мільйона євро. Підвищення енергоефективності та якості послуг КП «Миколаївводоканалу». Тривалість проєкту – 36 місяців. Орієнтовні капітальні витрати становлять 39 мільйонів євро. Будівництво нового водозабіру, для альтернативного джерела сирої води і забезпечення безпеки системи водопостачання міста. Орієнтовна тривалість проєкту – 2 роки, орієнтовні фінансові витати складатимуть 128,87 мільйона євро. Будівництво сучасного заводу з очищення стічних вод, обладнаного передовими технологіями та процесами для ефективної обробки та очищення стічних вод перед їх викидом. Орієнтовна тривалість проекту – 36 місяців, орієнтовні капіталовкладення – 80 мільйонів євро.

Що стосується енергетики, експерти запропонували наступні проєкти:

Реконструкція мережі централізованого теплопостачання шляхом заміни існуючих трубопроводів. Об'єднання

розпорошених мереж централізованого теплопостачання, розширення мережі централізованого теплопостачання за

рахунок під'єднання нових споживачів. Тривалість проекту з 2024 до 2050 року. Орієнтовні витрати: 60 мільйонів євро. Підвищення енергоефективності будівель за допомогою теплової модернізації.Це допоможе знизити споживання тепла та економити на оплаті за теплові послуги. Тривалість проекту з 2024 до 2050 року, орієнтовні капіталовкладення – 360 мільйонів євро. Відновлення централізованого гарячого водопостачання та впровадження індивідуальних теплових пунктів, які дозволяють кінцевим споживачам регулювати постачання тепла. Тривалість проекту з 2024 до 2050 року, орієнтовні капіталовкладення – 5 мільйонів євро. Інтеграція відновлювальної енергії у системи централізованого тепло- та електропостачання, що значно зменшить рівень викидів. Тривалість проекту з 2024 до 2050 року, орієнтовні капіталовкладення – 17 мільйонів євро. Перехід від газових джерел до джерел тепла та енергії без викидів.Тривалість проекту з 2024 до 2050 року, орієнтовні капіталовкладення – 30 мільйонів євро.

Що стосується побутових відходів, цій групі запропонували реалізувати декілька проєктів:

Будівництво нового полігону для твердих побутових відходів. Тривалість проекту з 2024 до 2030 року, орієнтовні капіталовкладення – 30-35 мільйонів євро. Створення ефективної системи розділення, збору та транспортування відходів. Орієнтовні капіталовкладення проекту – 10 мільйонів євро. Будівництво заводу з переробки змішаних відходів з виробництвом, яке допоможе зменшити кількість відходів на сміттєзвалище Миколаєва. Тривалість проекту з 2024 до 2030 року, орієнтовні капіталовкладення – 35 мільйонів євро. Створення очисного комплексу, який перетворить будівельні відходи на цінні ресурси. Тривалість проекту з 2024 до 2028 року, орієнтовні капіталовкладення – 1,5-2 мільйони євро.

Перед завершенням презентації проекту представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен зазначив, що співпраця з Миколаєвом у розвитку міста буде продовжуватись.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Презентація майстер-плану відбудови Миколаєва. Фото: НикВести.

Нагадаємо, що раніше медійникам розповіли про функції Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.