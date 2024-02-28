У вівторок, 27 лютого, у Офісі відновлення та розвитку пройшла презентація майстер-плана відбудови Миколаєва.
Про це повідомляє корреспондент «НикВести».
За словами, мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, представлену роботу можна назвати «планом і посібником для наступного покоління», в якому пояснюється як розвивати та відбудовувати місто, розширювати його території, а також ефективно використовувати його ресурси.
Він також додав, що Миколаїв бере участь у пілотному проекті, до якого зокрема залучене місто Харків. Миколаїв працює з данійською компанією COWI під наглядом посольства Данії в Україні. Не менш важливу роль в цьому проекті грає італійська компанія One Works, які займаються створенням цього майстер-плану.
— Я б хотів сказати велике дякую представникам Економічної комісії ООН для Європи, які, справді, були батьками цього пілотного проекту в Україні, — сказав Олександр Сєнкевич.
В свою чергу, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько сказав, що Україна має бути готова відбудовувати міста після закінчення війни і, використовуючи певні принципи, це вдасться зробити якісно.
— Війна триває, і ми не можемо передбачити, коли вона закінчиться, але ми повинні бути готові, і вже на наступний день після її завершення, ми можемо почати відновлення міста, не просто відновлюючи, але повністю перебудовуючи та переплановуючи його. Використовуючи принцип «краще ніж було», ми можемо побудувати дійсно комфортне та процвітаюче місто, — сказав він.
Представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен розповів, що під час аналізу збитків було виявлено, що в результаті війни у Миколаєві пошкоджено близько 360 громадських об'єктів та близько 2200 житлових будинків.
Під час аналізу пішохідної мережі було виявлено багато проблем, зокрема:
Тому, серед стратегічних кроків Єспер Каруп Педерсен виділив будування мостів, доріг, впровадження виділеної смуги для громадського транспорту, створення зон з обмеженням руху 20-30 кілометрів на годину, а також збільшення кількості пішохідних переходів для підвищення безпеки місцевих мешканців.
Також була проаналізована мережа громадського транспорту і виявлені наступні проблеми:
Для вирішення цих питань, експерти пропонують створити зручну систему оплати проїзду для пасажирів, впровадити сучасні транспортні хабі, та забезпечити сервіс на вимогу для районів з низьким попитом.
Під час розробки майстер-плану проєкту розвитку Миколаєва три групи спеціалістів сфокусувалися на питаннях води, енергетики, та утилізації побутових відходів.
Перед завершенням презентації проекту представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен зазначив, що співпраця з Миколаєвом у розвитку міста буде продовжуватись.
Нагадаємо, що раніше медійникам розповіли про функції Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.
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У вівторок, 27 лютого, у Офісі відновлення та розвитку пройшла презентація майстер-плана відбудови Миколаєва.
Про це повідомляє корреспондент «НикВести».
За словами, мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, представлену роботу можна назвати «планом і посібником для наступного покоління», в якому пояснюється як розвивати та відбудовувати місто, розширювати його території, а також ефективно використовувати його ресурси.
Він також додав, що Миколаїв бере участь у пілотному проекті, до якого зокрема залучене місто Харків. Миколаїв працює з данійською компанією COWI під наглядом посольства Данії в Україні. Не менш важливу роль в цьому проекті грає італійська компанія One Works, які займаються створенням цього майстер-плану.
— Я б хотів сказати велике дякую представникам Економічної комісії ООН для Європи, які, справді, були батьками цього пілотного проекту в Україні, — сказав Олександр Сєнкевич.
В свою чергу, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько сказав, що Україна має бути готова відбудовувати міста після закінчення війни і, використовуючи певні принципи, це вдасться зробити якісно.
— Війна триває, і ми не можемо передбачити, коли вона закінчиться, але ми повинні бути готові, і вже на наступний день після її завершення, ми можемо почати відновлення міста, не просто відновлюючи, але повністю перебудовуючи та переплановуючи його. Використовуючи принцип «краще ніж було», ми можемо побудувати дійсно комфортне та процвітаюче місто, — сказав він.
Представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен розповів, що під час аналізу збитків було виявлено, що в результаті війни у Миколаєві пошкоджено близько 360 громадських об'єктів та близько 2200 житлових будинків.
Під час аналізу пішохідної мережі було виявлено багато проблем, зокрема:
Тому, серед стратегічних кроків Єспер Каруп Педерсен виділив будування мостів, доріг, впровадження виділеної смуги для громадського транспорту, створення зон з обмеженням руху 20-30 кілометрів на годину, а також збільшення кількості пішохідних переходів для підвищення безпеки місцевих мешканців.
Також була проаналізована мережа громадського транспорту і виявлені наступні проблеми:
Для вирішення цих питань, експерти пропонують створити зручну систему оплати проїзду для пасажирів, впровадити сучасні транспортні хабі, та забезпечити сервіс на вимогу для районів з низьким попитом.
Під час розробки майстер-плану проєкту розвитку Миколаєва три групи спеціалістів сфокусувалися на питаннях води, енергетики, та утилізації побутових відходів.
Перед завершенням презентації проекту представник данської компанії COWI Єспер Каруп Педерсен зазначив, що співпраця з Миколаєвом у розвитку міста буде продовжуватись.
Нагадаємо, що раніше медійникам розповіли про функції Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.