Наслідки удару РФ по Чернігову 17 квітня 2024 року / Фото: ДСНС

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що Росія не змогла б завдати руйнівного удару по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба.

Про це йдеться у заяві відомства в його офіційному акаунті у соцмережі Х.

В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

«Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, та заклад вищої освіти. Вже відомо про близько 60 потерпілих, серед яких діти.

У Чернігові триває пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Наразі шістьох людей вважають безвісти зниклими.