На Буковині затримали чоловіків, які намагались потрапити за кордон / Фото: ДПСУ

На Буковині прикордонники затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Чоловіки заплатили переправнику від пʼяти до восьми тисяч євро, щоб потрапити до Румунії, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що неподалік кордону правоохоронці з прикордонниками зупинили легковий автомобіль, на якому місцевий мешканець підвозив до держрубежу чотирьох чоловіків.

Жителі Чернівецької, Рівненської, Черкаської областей та міста Києва за незаконну подорож до Румунії заплатили від пʼяти до восьми тисяч євро.

За словами прикордонників, організатора схеми, який перебував неподалік та контролював хід подій, вдалось затримати. Щодо втікачів склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Організатору схеми та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. За планом, їхній маршрут пролягав через хащі та річку Дністер.