Олексій Сапуга. Фото з Facebook-сторінки Вахтанга Кіпіані

30 липня на фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва, Олексій Сапуга. Про його смерть повідомили у Facebook його колеги та друзі, пише Інститут масової інформації.

Вахтанг Кіпіані, український журналіст родом з Миколаєва, зазначив, що Олексія мобілізували кілька місяців тому. У липні він уже виконував бойові завдання на Донеччині.

«Загинув Олексій Сапуга — один із найкращих. Земляк з Миколаєва. Людина з безмежною добротою, завжди готовий допомогти, оптиміст і товариський. Золоті руки. Всі в нашій орнітологічній спільноті знали й любили його. Він пішов на фронт кілька місяців тому, ми бачились востаннє якраз тоді. Олексій кілька разів писав і надсилав фото з навчання. У липні він написав уже з Донеччини, надіслав фотографію газети «Спротив» із припискою «Починаємо збирати пресу», — написав Вахтанг Кіпіані.

Вахтанг Кіпіані закликав підтримати родину загиблого, опублікувавши картку його дружини Ольги: 5218 3200 0023 0028.

Ігор Степурін, виконавчий директор Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, також згадав Олексія:

«На фронті загинув талановитий фотограф-анімаліст, орнітолог Олексій Сапуга з Миколаєва, який робив вражаючі знімки птахів, зокрема на півдні України. Було заплановано видання фотокниги. Світла пам'ять, Олексію», — написав Ігор Степурін.

Максим Гаврилюк, директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, згадуючи Олексія, зазначив, що той був завзятим бердвочером і залишив теплі спогади після їхніх зустрічей.

«Війна забирає найкращих. Олексій Сапуга був одним із таких. Легко і приємно було спілкуватися з ним. Ми часто листувалися та говорили телефоном про птахів, Олексій був справжнім бердвочером. У його списку побачених в Україні птахів більше, ніж у мене. Ми бачились лише двічі, але від цих зустрічей залишились теплі спогади. Коли ми говоримо, що не пробачимо росіянам цю війну, це не просто слова. Ми ніколи цього не пробачимо. Вони стирають наші міста і вбивають найкращих. Світла пам'ять тобі, Олексію. Дякую, що ти був у моєму житті. Дякую за захист України. Вічна слава!» — написав Максим Гаврилюк.

На честь Олексія Сапуги бьордвотчери присвятили літні змагання з бьордвотчингу, які пройшли по всій Україні в неділю, 11 серпня.

Нагадаємо, у травні минулого року під Бахмутом на фронті загинув фотограф-натураліст Денис Кривий із Первомайська, намагаючись врятувати поранених побратимів.

У листопаді 2023 року на фронті загинув миколаївський журналіст, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Попов.