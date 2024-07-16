На Київщині уламки збитих «Шахедів» упали у двох районах / Фото для ілюстрації

Вночі армія РФ атакувала Київщину ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже всю ніч.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

«В області працювали сили ППО. Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Постраждалих немає. Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибито вікна, посічено фасади.

Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.