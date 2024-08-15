Укриття в одному з миколаївських навчальних закладів, фото «НикВети»

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Львівської області, оголошуючи тендер на ремонт двох укриттів, зазначив, що учасники можуть не подавати свої кошториси.

Про це йдеться системі публічних закупівель ProZorro.

Договір на роботи 9 серпня уклали з підприємцем Гуралем Василем Ярославовичем. Він має відремонтувати два укриття – Народного дому села Черниця та Київецької школи на загальну вартість 11,28 мільйона гривень.

Для участі в тендерах треба було оприлюднити в ProZorro акти обстеження об’єктів, підписані уповноваженими особами учасника та замовника. ФОПу їх підписав директор Центру Роман Цар. Аналогічні вимоги щодо надання актів огляду об’єкту оскаржувалися в АМКУ по інших тендерах, і колегія наказувала замовникам змінити тендерну документацію, пишуть «Наші гроші».

Крім того у тендерній документації замовник наголошував, що подавати кошторисний розрахунок у складі тендерної пропозиції не обов’язково. Це дозволило ФОП Гураль не оприлюднювати підсумкові відомості ресурсів, тож перевірити ціни будівельних матеріалів на завищення стало неможливо.

Наступним пунктом замовник зауважив, що кошторис вартості підрядних робіт все ж таки треба узгодити, але для цього вже переможець торгів надасть замовнику договірну ціну, зокрема, й підсумкову відомість ресурсів. Однак їх замовник не оприлюднив з власної ініціативи.

Уповноваженою особою з питань закупівель та відповідальною за складання тендерної документації є Іванна Кузьмич. У 2023 році «Zaxid.net» писали, що директора Центру Романа Царя підозрюють у розтраті 650 тис грн бюджетних коштів та підробці документів під час закупівлі генераторів для двох садочків та чотирьох шкіл за завищеними цінами.

ФОП Гураль Василь Ярославович зареєстрований у 2015 році в селі Розвадів Львівської області. З 2016 року натендерив 53,25 мільйона гривень, з них 20,61 мільйона гривень в нинішнього замовника.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».