На мешканця Миколаївщини склали адмінпротокол за продаж 20 кг риби без документів / Фото: Держекоінспекція

Держекоінспекція відзвітувала про проведення перевірки державного нагляду, під час якої знайшла у Миколаєві чоловіка, який без дозволу продавав 20 кілограмів риби.

Це сталося 2 травня, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік торгував свіжовиловленою тараню без дозвільних документів та під час нерестової заборони.

Інспектори склали на нього адміністративний протокол та направлять справу до суду.

Нагадаємо, екоінспектори виявили на Миколаївщині двох рибалок, які продавали 19 кілограмів риби. Щодо рибалок склали адміністративні протоколи та передали справи до суду.