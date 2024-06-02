Модульна клініка у Весняному, фото: Міністерство охорони здоровʼя України

У селі Весняне Миколаївської області відкрито модульну клініку первинної медичної допомоги.

Всього там прийматимуть шість лікарів, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Медзаклад обслуговуватиме близько 15 тисяч пацієнтів. «Пропускна здатність» — 35 пацієнтів на день та 175 на тиждень.

У клініці є санітарні вузли, кімнати очікування та кімнати для огляду пацієнтів. Нова амбулаторія обладнана генераторами для безперебійного електроживлення, тож готова до роботи і в умовах блекаутів.

Модульні клініки — це проєкт ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні. У межах проєкту вже встановлено 17 модульних закладів на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Донеччині. Необхідну фінансову підтримку надав Гуманітарний фонд для України (UHF).

Нагадаємо, у селі Білозірка на Миколаївщині запрацювала модульна клініка первинної медичної допомоги, яка обслуговуватиме близько 1300 пацієнтів.