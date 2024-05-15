Оновлено о 9:09. «Миколаївобленерго» повідомило про заживлення споживачів
Вранці 15 травня компанія «Миколаївобленерго» отримала команду знову ввести графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що близько 00:20 всіх споживачів заживили, однак уранці в енергосистемі знову спостерігається дефіцит. Через це в області повторно задіяли аварійні відключення.
Близько 9-ї години ранку аварійні відключення відмінили. Споживачів заживили.
Нагадаємо, ввечері у вівторок по всій країні, в тому числі і в Миколаївській області, почалися аварійні відключення електроенергії.
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Оновлено о 9:09. «Миколаївобленерго» повідомило про заживлення споживачів
Вранці 15 травня компанія «Миколаївобленерго» отримала команду знову ввести графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що близько 00:20 всіх споживачів заживили, однак уранці в енергосистемі знову спостерігається дефіцит. Через це в області повторно задіяли аварійні відключення.
Близько 9-ї години ранку аварійні відключення відмінили. Споживачів заживили.
Нагадаємо, ввечері у вівторок по всій країні, в тому числі і в Миколаївській області, почалися аварійні відключення електроенергії.