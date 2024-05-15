Оновлено о 9:09. «Миколаївобленерго» повідомило про заживлення споживачів

На Миколаївщині знову діють аварійні відключення електроенергії. Фото з відкритих джерел

Вранці 15 травня компанія «Миколаївобленерго» отримала команду знову ввести графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що близько 00:20 всіх споживачів заживили, однак уранці в енергосистемі знову спостерігається дефіцит. Через це в області повторно задіяли аварійні відключення.

Близько 9-ї години ранку аварійні відключення відмінили. Споживачів заживили.

Нагадаємо, ввечері у вівторок по всій країні, в тому числі і в Миколаївській області, почалися аварійні відключення електроенергії.