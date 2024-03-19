Червонокнижні тюльпани, фото з відкритих джерел

У Горохівській громаді в Миколаївській області планують створити ботанічний заказник «Баратівка».

Про це повідомляє Українська природоохоронна група.

Розташовуватись заказник понад 65 га буде на південь від села Баратівка.

Фахівці зазначають, що на степовій ділянці виявили понад 130 видів судинних рослин, зокрема занесених до Червоної книги України — ковила волосиста, Лессінга, сон лучний, шафран сітчастий, тюльпан південнобузький.

На території також виявили місцезростання тюльпану запашного (Шренка).

— На Миколаївщині він відомий лише з 25 місцезростань. Більшість з них, на жаль, пошкоджені або знищені через заліснення степів, — розповіли в природоохоронній групі.

Наразі триває підготуовка проєкту по його створенню. Після цього оголошення заказника має відбутися в обласній раді.

Нагадаємо, що екологи зафіксували знищення червонокнижних рослин на підтоплених територіях ботанічного заказника місцевого значення Івано-Кепине, який розташовано на території Снігурівської громади.