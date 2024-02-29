Березнегуватське комунальне підприємство хочуть через суд змусити відремонтувати укриття. Фото з відкритих джерел

Прокуратура звернулася до суду, аби змусити комунальне підприємство та селищну раду Березнегуватської громади на Миколаївщині відремонтувати укриття, що перебуває на його балансі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що прокуратура у суді вимагає від недбалого балансоутримувача забезпечити належний стан укриттів.

Установлено, що у комунальній власності селищної ради на балансі комунального підприємства перебуває захисна споруда площею близько 400 квадратних метрів, розрахована на укриття 200 осіб, «яка не здатна забезпечити захист мешканців Березнегуватської територіальної громади та може створювати загрозу для їхнього життя та здоров’я».

«Попри те, що територія Баштанського району постійно перебуває в зоні застосування безпілотних повітряних засобів ураження, власник та балансоутримувач зазначеного укриття його ремонт та облаштування не здійснюють, а уповноважений орган держави у цій сфері самостійно не вживає вичерпних заходів до усунення вказаних порушень», — йдеться у повідомленні.

Наразі Миколаївським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі за позовом Баштанської окружної прокуратури.

Нагадаємо, Вознесенська окружна прокуратура звернулася до суду, аби змусити приватне підприємство відремонтувати два протирадіаційні укриття.

Також повідомлялося, що суд зобов’язав підприємство привести у відповідність протирадіаційне укриття на території Очаківської громади.