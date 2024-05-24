Карта Центрів життєстійкості.

Цього року по всій Україні відкриються 209 Центрів життєстійкості, де люди зможуть отримати психологічну підтримку.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Серед лідерів Київська, Сумська та Івано-Франківська області, а загалом Центри життєстійкості працюватимуть у 209 територіальних громадах у 22 областях України. На Миколаївщині працюватимуть 7 таких центрів.

«Експериментальним проєктом Мінсоцполітики не хоче обмежуватися і в планах на наступний рік — масштабувати його, аби житель кожної громади мав доступ до Центру життєстійкості», — додали у відомстві.

Нагадаємо, що 23 травня у Миколаєві відбулося відкриття молодіжного центру «Хвиля» в будівлі Миколаївської міськради.