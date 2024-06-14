У селі Киселівка на Миколаївщині у морському контейнері облаштували тимчасову пересувну клініку, де місцеві жителі можуть отримати безкоштовну медичну допомогу.

Про це «НикВести» розповіла працівниця клініки Олена Авраменко та староста Киселівки Іван Волько.

Медичний пункт розташований на території зруйнованого греко-католицького храму біля тимчасової каплиці, яку також облаштували у морському контейнері.

— Церква допомагає людям по медицині. Вони поставили маленьку передвижну клініку де люди можуть отримати першу медичну допомогу і таблетки від недуги, — розповідає Іван Волько.

Пересувна клініка в морському контейнері у Киселівці. Фото: «НикВести» Пересувна клініка в морському контейнері у Киселівці. Фото: «НикВести»

Олена Авраменко розповіла, що мешканці Киселівки досить часто звертаються за допомогою. Окрім того час від часу у медичному пункті приймають пацієнтів одеські лікарі.

— Це безкоштовна допомога, це за благодійної допомоги єпископа католицької церкви. Він оцей контейнер встановив. Сюди приїжджають благодійні ще лікарі, від одеської клініки «Рафаїл». Вони заключили договори з людьми, привозять ліки безкоштовно, фінансують їх італійські та польські волонтери, — сказала жінка.

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Нагадаємо, нещодавно у селі Весняне Миколаївської області відкрили модульну клініку первинної медичної допомоги.

Також раніше у селі Білозірка на Миколаївщині запрацювала модульна клініка первинної медичної допомоги, яка обслуговуватиме близько 1300 пацієнтів.