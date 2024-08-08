Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 7 серпня та в ніч на 8 серпня надзвичайники 27 разів залучались для ліквідації пожеж, які виникали на території області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Чотири рази горіло в житловому секторі, двічі — автомобілі та 21 епізод стався на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала близько 30 гектарів.

До гасіння пожеж залучались місцеві пожежні охорони «Широколанівка» та «Горохівка», а також співробітники лісових господарств з Вознесенщини та Баштанщини. В окремих епізодах у підвозі води до місць горіння допомагали місцеві фермери та підприємці.

За словами вогнеборців, від вогню вдалося врятувати пʼять будинків, три господарчі споруди, гараж, літню кухню, автомобіль та ліс. Від ДСНС загалом залучались понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 7-8 серпня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вдень 7 серпня у селищі Казанка Баштанського району загорілась дерев'яна господарча споруда на приватній території. Рятувальники зазначають, що вогонь підійшов майже впритул до житлового будинку.