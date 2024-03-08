Миколаївщина. Фото з відкритих джерел

Миколаївщина серед лідерів регіонів за кількістю затверджених стратегій розвитку громад.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що понад 90% громад розробляють або вже затвердили стратегічні документи розвитку.

Вказується, що на Миколаївщині 38 вже затверджених стратегічних документів та 14 на стадії розроблення.

«Серед лідерів за кількістю затверджених стратегій розвитку громад: Вінницька (95%), Полтавська (80%), Івано-Франківська (74%), Львівська (74%) та Миколаївська (73%) області. Водночас найбільша кількість проєктів стратегій розробляються у Закарпатській (77%), Київській (59%), Харківській (55%), Запорізькій (54%), Рівненській (53%), Кіровоградській (49%), Хмельницькій (47%) та Тернопільській (40%) областях», — йдеться у повідомленні.

Процес стратегічного планування в Україні. Фото: Міністерство розвитку громад.

Також у Міністерстві розвитку громад додають, що стратегії розвитку є основою регіонального відновлення. Це ключовий планувальний документ і головний орієнтир для розвитку громад на найближчі роки.

Процес стратегічного планування в Україні. Фото: Міністерство розвитку громад.

Нагадаємо, що Миколаївщина отримає 10,6 мільйонів гривень субвенції на реалізацію проєктів по відновленню соціальної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства. Ці кошти витратять на ремонт водоводу в селі Софіївка Первомайського району.