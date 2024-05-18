На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

Для розмінування миколаївських земель залучили машини механізованого розмінування GCS-200.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Нещодавно для розмінування миколаївських земель прибули відділення механізованого розмінування із Запоріжжя із двома машинами GCS-200.

GCS-200 — це безпілотна, дистанційно керована платформа. Управління нею здійснюється одним оператором за допомогою двох джойстиків і кнопок на передавачу радіопульта. Складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Під час розмінування міни підриваються або знищуються переднім інструментом, у такий спосіб відводячи вибух від уразливих частин системи.

Загалом, станом на сьогодні на Миколаївщині працюють по одній машині механізованого розмінування MV-4 та MV-10 на дистанційному керуванні, один роботизований комплекс Digital Vanguard-ST, який призначений для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів та дві машини механізованого розмінування GCS-200. За допомогою даної техніки вже розміновано 140 гектарів територій Миколаївської області.

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

На Миколаївщину привезли кілька машин з дистанційного розмінування. Фото: ДСНС

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.